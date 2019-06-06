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Новости. Общество
11:38, 06 Июня 2019
фото: Ольга Кивелева, иерей Сергий Теплоухов / eparhia.karelia.ru

ФОТО: Крестный ход на автомобилях пройдет в Карелии

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Автопробег "Пояс Божией Матери" пройдет в июле по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, сообщается на сайте епархии Карелии.

Организатором двух крестных ходов на автомобилях "По местам святителя Николая в Пряжинском районе" и "Пояс Божией Матери" выступил настоятель храмов святителя Николая в Эссойле и пророка Ильи в Ведлозере иерей Сергий Теплоухов.

Никольский автопробег совершился в субботу перед 22 мая. Его маршрут прошел по территории Эссойльского и Ведлозерского Приходов и составил 110 километров.


Ольга Кивелева, иерей Сергий Теплоухов / eparhia.karelia.ru

Крестный ход в честь Матери Божией пройдет в субботу перед 6 июля (день Владимирской иконы Божией Матери); его маршрут проходит по территории Эссойльского Прихода, огибая озеро Сямозеро, и составляет 67 километров.

4 года достаточно, чтобы создать хорошую традицию. Именно таким по счёту стал Никольский автопробег в этом году. Начался он в селе Ведлозеро. Помимо местных жителей в нём участвовала и группа петрозаводчан. На место они прибыли накануне события и переночевали в расположенной по соседству исторической деревне Кинерма. Радушная хозяйка Надежда Калмыкова разместила их в двух гостевых домах.


Ольга Кивелева, иерей Сергий Теплоухов / eparhia.karelia.ru

Божественной литургией и крестным ходом вокруг церкви Святого пророка Ильи с. Ведлозеро было положено начало автопробегу. Когда-то в Ведлозере находился храм Святителя Николая, но до наших дней он не сохранился. И всё же здесь по-прежнему широко отмечают день памяти этого святого.

Далее участники автопробега сделали остановки ещё в шести населенных пунктах. В деревнях Юргилица, Чуйнаволок и Руга, в селе Крошнозеро и в посёлках Эссойла и Кудама, – где находятся церкви и часовни во имя святителя Николая Чудотворца. На остановках отец Сергий служил заупокойные литии, на которых поминались и имена погибших в авиакатастрофе в Шереметьево, и Праздничные молебны.


Ольга Кивелева, иерей Сергий Теплоухов / eparhia.karelia.ru

Недостатка присутствующих – участников крестного автопробега, местных жителей и отдыхающих дачников просто не было.

Уже совсем скоро – 6 июля состоится второй автомобильный крестный ход "Пояс Божией Матери", который начнётся в старинной часовне деревни Сяргилахта и закончится за посёлком Кудама – в новопостроенной часовне в честь иконы Божией Матери "Отрада и Утешение".

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Комментарии

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елпидифор
2019-06-06 13:11:35
Киру. Он, как и его окружение, я бы сказал больше: совершенно другие. Им "Если нужно повторим!" - раз плюнуть - хоть на танках с православными крестами. Но не жертвуя своими детьми и внуками. Иначе, кто будет править в будущем?
Неравнодушный
2019-06-06 12:38:29
Приятные люди. Есть в душе что-то, кроме уважения к уголовному кодексу.
Беня
2019-06-06 12:26:21
А шо это за флаг? Кажется красный.... Шото не разгяжу....
кир
2019-06-06 12:02:44
В 21 веке только так и не иначе. То-то Запад боится и не понимает русских, живущих по правилам 17 века. Но всё лезет, пока по башке не получит. Мы - другие сказал Президент.
елпидифор
2019-06-06 11:59:26
Знала бы Мама Божья, что православные неофиты сделали крестные ходы драйвингами.
Гость
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