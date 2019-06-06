ФОТО: Крестный ход на автомобилях пройдет в Карелии

Автопробег "Пояс Божией Матери" пройдет в июле по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, сообщается на сайте епархии Карелии.

Организатором двух крестных ходов на автомобилях "По местам святителя Николая в Пряжинском районе" и "Пояс Божией Матери" выступил настоятель храмов святителя Николая в Эссойле и пророка Ильи в Ведлозере иерей Сергий Теплоухов.

Никольский автопробег совершился в субботу перед 22 мая. Его маршрут прошел по территории Эссойльского и Ведлозерского Приходов и составил 110 километров.



Ольга Кивелева, иерей Сергий Теплоухов / eparhia.karelia.ru

Крестный ход в честь Матери Божией пройдет в субботу перед 6 июля (день Владимирской иконы Божией Матери); его маршрут проходит по территории Эссойльского Прихода, огибая озеро Сямозеро, и составляет 67 километров.

4 года достаточно, чтобы создать хорошую традицию. Именно таким по счёту стал Никольский автопробег в этом году. Начался он в селе Ведлозеро. Помимо местных жителей в нём участвовала и группа петрозаводчан. На место они прибыли накануне события и переночевали в расположенной по соседству исторической деревне Кинерма. Радушная хозяйка Надежда Калмыкова разместила их в двух гостевых домах.



Ольга Кивелева, иерей Сергий Теплоухов / eparhia.karelia.ru

Божественной литургией и крестным ходом вокруг церкви Святого пророка Ильи с. Ведлозеро было положено начало автопробегу. Когда-то в Ведлозере находился храм Святителя Николая, но до наших дней он не сохранился. И всё же здесь по-прежнему широко отмечают день памяти этого святого.

Далее участники автопробега сделали остановки ещё в шести населенных пунктах. В деревнях Юргилица, Чуйнаволок и Руга, в селе Крошнозеро и в посёлках Эссойла и Кудама, – где находятся церкви и часовни во имя святителя Николая Чудотворца. На остановках отец Сергий служил заупокойные литии, на которых поминались и имена погибших в авиакатастрофе в Шереметьево, и Праздничные молебны.



Ольга Кивелева, иерей Сергий Теплоухов / eparhia.karelia.ru

Недостатка присутствующих – участников крестного автопробега, местных жителей и отдыхающих дачников просто не было.

Уже совсем скоро – 6 июля состоится второй автомобильный крестный ход "Пояс Божией Матери", который начнётся в старинной часовне деревни Сяргилахта и закончится за посёлком Кудама – в новопостроенной часовне в честь иконы Божией Матери "Отрада и Утешение".