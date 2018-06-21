ФОТО: Ксения Собчак изменилась до неузнаваемости

Поклонники не узнали "постаревшую" Ксению Собчак.

Ксения Собчак предстала перед подписчиками Instagram в необычном ракурсе: 36-летняя телеведущая запечатлена полулежа под таким углом, что ее тело кажется намного крупнее головы, а лицо заметно "расширилось", пишет lady.

К тому же одета Ксения была в жакет с цветочным принтом, который контрастировал с ее ярко-красной помадой, из-за чего образ показался поклонникам "слишком простым" и непривычным для стремящейся к гламуру звезды.

Более того, многие подписчики Собчак попросту не узнали ее на фото и отметили, что женщина на фото, конечно, похожа на ведущую, но выглядит намного старше. "Ксюша, это ты? Постарела как-то", "Старухой совсем стала", "Годы не щадят никого", "Ой, не узнала. Фрося из деревни, одежка в цветочек, губки красные — все по колхозным правилам", "С такой прической не узнать. Уставшее осунувшееся лицо", "Я сначала подумала, что это Ксюшина мама. Ты здорова?" — написали они.