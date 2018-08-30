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Новости. Общество
20:20, 30 Августа 2018

ФОТО: Лариса Долина изменилась до неузнаваемости

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Поклонники не узнали певицу Ларису Долину на свежей фотографии.

Как отмечает Lady, накануне прошла запись передачи "Привет, Андрей!", посвященной грядущему 63-летию Ларисы Долиной. Когда певица появилась в студии, зрители были поражены ее внешним видом — артистка стала практически неузнаваемой.


фото: www.instagram.com/julianachalova

По мнению поклонников, Долина похудела и "помолодела" либо же сделала макияж, который чрезвычайно преобразил ее. После того как фото со съемок попало в Сеть, интернет-пользователи выразили в комментариях к нему восхищение любимой артистке.

Некоторые, впрочем, предположили, что Лариса похудела, потому что тяжело переживает расставание с Ильей Спицыным. Бывший гражданский муж и концертный директор певицы, по слухам, завел семью на стороне, но Долиной приходится работать с ним, потому как он много лет ведет все ее дела.

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