Власти Петрозаводска пообещали дать ответ на жалобы из-за кабельного ТВ

Многочисленные жалобы населения поступают в администрацию столицы Карелии на проблемы с кабельным телевидением в нескольких районах города.
Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии начальник информационно-аналитического управления администрации Петрозаводска Анникки Сильченко.
По ее словам, жалобы поступают от абонентов, которые проживают, в основном, в микрорайонах Кукковка и Ключевая.
Глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил пригласить на следующее совещание представителей провайдера, чтобы они дали ответ горожанам.
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