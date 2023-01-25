Власти Петрозаводска пообещали дать ответ на жалобы из-за кабельного ТВ

Многочисленные жалобы населения поступают в администрацию столицы Карелии на проблемы с кабельным телевидением в нескольких районах города.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии начальник информационно-аналитического управления администрации Петрозаводска Анникки Сильченко.

По ее словам, жалобы поступают от абонентов, которые проживают, в основном, в микрорайонах Кукковка и Ключевая.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил пригласить на следующее совещание представителей провайдера, чтобы они дали ответ горожанам.