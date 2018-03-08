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Новости. Общество
10:00, 08 Марта 2018

ФОТО: Ледяные цветы появились на поверхности озера в Карелии

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Ладожское озеро покрылось необычными снежными кристаллами изо льда, напоминающими цветы.

 

Жители Карелии и Ленинградской области стали очевидцами необычного природного явления, сообщает телеканал "Звезда".

Из-за сильной разницы температур между водой и воздухом на поверхности Ладоги возникли маленькие кристаллы, напоминающие ледяные цветы.

Кристаллы появились на льду Ладожского озера из-за сильной разницы температур между водой и воздухом - не менее 20 градусов, а также в условиях отсутствия ветра. У поверхности тонкого льда появился слой, насыщенный водяным паром. Молекулы воды, касаясь холодного воздуха, за мгновения охладились и осели на поверхности в виде маленьких кристаллов.

Очевидцы этого явления отмечают, что образовавшиеся на льду узоры очень хрупкие и рассыпаются, стоит только к ним прикоснуться.

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