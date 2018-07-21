ФОТО: Лепнина отваливается от здания в центре Петрозаводска

Лепнина со здания на проспекте Ленина падает прямо на тротуар.

"От здания ПетрГУ отваливаются лепные карнизы и осыпается штукатурка. Все это дело ремонтируется при помощи монтажной пены. И это после недавнего ремонта здания. А если бы по голове такой штукой прохожему? Может, это инновации так работают?" – пишет читатель "Столицы на Онего".