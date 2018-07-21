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Новости. От читателей
12:53, 21 Июля 2018

ФОТО: Лепнина отваливается от здания в центре Петрозаводска

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Лепнина со здания на проспекте Ленина падает прямо на тротуар.

"От здания ПетрГУ отваливаются лепные карнизы и осыпается штукатурка. Все это дело ремонтируется при помощи монтажной пены. И это после недавнего ремонта здания. А если бы по голове такой штукой прохожему? Может, это инновации так работают?" – пишет читатель "Столицы на Онего".

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Комментарии

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grigorjev
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Это "точка кипения", где Путин в прошлом году сидел, в окружении "мыслителей" от печки. Тогда всех карелов от Путина убрали... Вот и камень, наконец-то, возмутился, мстит угнетателям...
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