ФОТО: Мирошник посадила на Кукковке березу

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла участие в акции по посадке деревьев.

Представители мэрии, жители домов по Карельскому проспекту, школьники, студенты и даже воспитанники детских садов приняли участие в акции по высадке деревьев, организованной сотрудниками администрации города в рамках многолетней программы "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев". Для участников акции был проведен мастер-класс по высадке деревьев. Всего было высажено 100 деревьев.

Глава города Ирина Мирошник посадила на газоне вдоль Карельского проспекта маленькую березу и вместе с сотрудниками мэрии приняла участие в уборке прилегающей территории, рассказали в администрации Петрозаводска.