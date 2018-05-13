ФОТО: Мирошник посадила на Кукковке березу

По теме
Загрузка...
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла участие в акции по посадке деревьев.
Представители мэрии, жители домов по Карельскому проспекту, школьники, студенты и даже воспитанники детских садов приняли участие в акции по высадке деревьев, организованной сотрудниками администрации города в рамках многолетней программы "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев". Для участников акции был проведен мастер-класс по высадке деревьев. Всего было высажено 100 деревьев.
Глава города Ирина Мирошник посадила на газоне вдоль Карельского проспекта маленькую березу и вместе с сотрудниками мэрии приняла участие в уборке прилегающей территории, рассказали в администрации Петрозаводска.
По теме
Выбор читателей
07.05.2018, 12:16
06.05.2018, 22:11
07.05.2018, 15:37
12.05.2018, 09:06
06.05.2018, 13:53
Аналитика
11.05.2018 13:52
Тема недели
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
10.05.2018 15:55
10.05.2018 12:06
07.05.2018 12:16
03.05.2018 12:24
Чтиво
12.05.2018 09:37
Без политики
Константин Райкин - о своем отце, халтуре в театре и знаменитых российских актерах, которых выгнал с курса.
10.05.2018 13:26
08.05.2018 12:55
08.05.2018 12:32
Медиа
11.05.2018 10:48
Комментарии