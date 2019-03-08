ФОТО: Музыкальный проект Pajot провел кастинги в Петрозаводске

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Продюсеры нового музыкального проекта Петрозаводска Pajot провели кастинги и сформировал команды талантов.
Шестого марта продюсеры музыкального проекта Pajot провели кастинги и отобрали участников своих команд. Мероприятие состоялось в Петрозаводском государственном университете, сообщает паблик проекта в соцсети "Вконтакте".
В итоге в состав команды Вячеслава Бобовича вошли Филина Анастасия, Бабаева Амина, Агейцев Данила, Гусаров Михаил и Никанова Ксения.
Команду Андрея Початина представят Абрамов Виктор, Захарова Анна, Назарова Анастасия, Белова Екатерина и Карпенко Алёна.
Следующий этап после набора команд - подготовка их участников.
Напомним, на базе профкома ПетрГУ Институт филологии создал музыкальный проект Pajot (в переводе с карельского "Песни"). Организаторы конкурса искали людей, пишущих и исполняющих свои песни или интерпретирующих популярные хиты по-новому. К участию приглашались музыканты от 16 до 25 лет включительно.
Финал состоится третьего апреля. С лучшими участниками продюсеры продолжат работать за рамками проекта.
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