ФОТО: На юге Карелии в Ладогу спустили венок Славы

Акцию провели в пять о Тулоксинском десанте.

В селе Видлица Олонецкого района в Ладожское озеро опустили венок Славы. Меропрятие было посвящено событиям Великой Отечественной войны, - сообщает "Видлица-news".

Тулоксинский десант - наиболее результативная десантная операция советских войск, осуществленная в Карелии в конце июня 1944 года против финской армии. Осуществлялась она силами Ладожской флотилии. После успешного наступления советские войска оказались перед хорошо укрепленной линией обороны противника. Командование приняло решение высадить десант в тылу финнов для того, чтобы с его помощью перерезать финские транспортные артерии и блокировать возможность доставки резервов и боеприпасов для войск финской линии обороны.

В операции были задействованы все 78 десантных судов Ладожской флотилии и 5 тысяч бойцов морской пехоты.

Утром 23 июня, после мощной артподготовки, под прикрытием авиации, корабли Ладожской флотилии высадили десантников между реками Тулокса и Видлица. Финны явно не ожидали такого развития событий. Поэтому уже к полудню десантники смогли захватить довольно большой плацдарм, а на следующий день перешли в контратаку. Два дня они выдерживали атаки противника, а 25 июня, получив подкрепление, смогли перекрыть шоссейную и железную дороги.