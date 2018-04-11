ФОТО: На проспекте Ленина провалился асфальт

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В Петрозаводске на проспекте Ленина произошло частичное обрушение асфальта.
Как сообщили в мэрии карельской столицы, в среду утром к ним поступило сообщение "об обрушении асфальтобетонного покрытия на проспекте Ленина вблизи перекрестка с улицей Дзержинского".
"Это произошло на примыкающей к смотровому колодцу сети канализации, находящейся в ведении АО "ПКС-Водоканал", - сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.
На место вызвали аварийную бригаду. Участок, где провалился асфальт, в настоящее время огорожен.
"В ближайшее время будут проведены ремонтные работы", - пообещал Бекелев.
В мэрии заверили, что держат ситуацию на контроле.
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