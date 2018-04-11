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Новости. Происшествия
14:30, 11 Апреля 2018

ФОТО: На проспекте Ленина провалился асфальт


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В Петрозаводске на проспекте Ленина произошло частичное обрушение асфальта.

Как сообщили в мэрии карельской столицы, в среду утром к ним поступило сообщение "об обрушении асфальтобетонного покрытия на проспекте Ленина вблизи перекрестка с улицей Дзержинского". 


мэрия Петрозаводска

"Это произошло на примыкающей к смотровому колодцу сети канализации, находящейся в ведении АО "ПКС-Водоканал", - сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

На место вызвали аварийную бригаду. Участок, где провалился асфальт, в настоящее время огорожен.

"В ближайшее время будут проведены ремонтные работы", - пообещал Бекелев.

В мэрии заверили, что держат ситуацию на контроле.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-11 15:32:16
Вода всегда помнит своё древнее русло.
gaudealis
2018-04-11 15:09:03
Дело рук ног политического тяжеловеса.
David
2018-04-11 15:06:56
Не иначе Пиндосы и гос.деп виноваты!
Бриг
2018-04-11 15:06:30
Главный архитектор уволился и вот вам беда пришла.А если министр Ермолаев уволится ваще всему конец.
Кузнецов
2018-04-11 15:01:32
Никогда такого не было...И вот опять.
Leopol'd
2018-04-11 14:44:00
Никогда такого не было...
Беня
2018-04-11 14:54:30
Leopol'd, ага, и вот опять...
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