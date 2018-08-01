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Новости. Культура
14:10, 01 Августа 2018
фото: Светлана Губина в балете Сампо/ Лицей

ФОТО: Над Онежским озером развеяли прах балерины Светланы Губиной

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С набережной Онежского озера развеяли прах одной из первых танцовщиц карельского балета Светланы Губиной. Народная артистка России умерла весной на 79-м году жизни.

Как пишет газета "Лицей", по завещанию Светланы Губиной ее муж, партнер, спутник всей жизни Юрий Сидоров приехал в Петрозаводск с дочерью Еленой, чтобы исполнить волю жены.


фото из архива Н.Гальциной/ Лицей

"Недалеко от дома, где они жили, 19 июля в 11 часов собрались близкие друзья, коллеги. В тот день на Онего был ветер, но прах плавно ушел под воду, и вдруг на поверхности появились две уточки. Удивительно, как приняла Светлану природа", - отмечает "Лицей.


фото из архива Н.Гальциной/ Лицей

Светлана Губина долгие годы была прима-балериной Музыкального театра Карелии, куда ее приняли по окончании Пермского хореографического училища в 1958 году. Закончив сценическую карьеру в нашем театре, стала преподавать в Пермском хореографическом училище. Умерла в начале марта 2018 года в Перми. Ей было 78 лет.

Светлана Губина - народная артистка России, заслуженная артистка Карелии. Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, Большой бронзовой медалью С.П. Дягилева.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-08-01 15:46:45
Только кремация!! Завязывайте с гробами, дорогие мои.
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