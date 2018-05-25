ФОТО: Настасья Самбурская впервые появилась на публике после избиения

Звезда сериала "Универ" и ведущая программы "Ревизорро" Анастасия Самбурская не появлялась в "Инстаграме" с начала мая.

Последний снимок был сделан в больнице: на фото актриса и ведущая лежала на койке, а её лицо было покрыто синяками и кровоподтёками, передает "Лайф".

"Кому это было нужно? Не месть ли это за "Ревизорро"? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу", — так прокомментировала снимок Самбурская в "Инстаграме".

После этого Самбурская ничего в соцсети не выкладывала.

Но недавно светская львица Ульяна Бананова выложила фото из ресторана в компании друзей, отмечавших день рождения DJ Smash. Девушка находилась в компании именинника, актрисы Натальи Рудовой, видеоблогера Амирана Сардарова и ... Настасьи Самбурской.

Настасья позировала в вечернем платье, а на лице уже не осталось следов побоев. С момента избиения прошёл почти месяц, но пока Самбурская ещё ни разу не комментировала эту ситуацию. Многие пользователи соцсетей уверены, что история с избиением не более чем инсценировка.