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Новости. Общество
20:20, 10 Июля 2018

ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы

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Певица Наташа Королева призналась, что на 45-й день рождения подарила себе новую улыбку за 1 млн рублей.

Как отмечает "Комсомольская правда", о манипуляциях с собственной внешностью звезды рассказывают, как правило, неохотно, но Наташе Королева известна своей откровенностью. Поэтому на вопрос, какой подарок она сделала себе любимой на 45-летие, звезда честно сказала: новую улыбку. Мол, в ее профессии внешность играет не самую последнюю роль, поэтому 1 миллион рублей, а именно в такую сумму ей обошлись новые виниры, певице совсем не жалко.


фото: www.instagram.com/koroleva__star

"Я сделала подарок себе любимой к "ягодному" юбилею — чехлы на зубки, сделала это не ради моды, а по показанию моего врача стоматолога!" — рассказала артистка.


фото: www.instagram.com/koroleva__star

По словам певицы, в ее внешности произошли не кардинальные, но эффектные перемены. Королева сохранила природную красоту, установив специальные ультратонкие виниры. Таким образом исполнительница устранила несовершенства, не потеряв при этом индивидуальность.

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