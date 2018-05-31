ФОТО: Новый мост через Шую будет шире и длиннее

Капитальный ремонт моста через реку Шуя при подъезде к аэропорту Петрозаводск идет по графику, сообщили в Упрдор "Кола".

Мостовики подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола" на 3-м км подъезда к аэропорту Петрозаводск выполняют одну из самых сложных технологических операций капитального ремонта моста через реку Шуя.

На данный момент полностью сооружены три бетонные мостовые опоры из четырёх. На стапелях началась сборка и поэтапная продольная надвижка на опоры моста металлического пролётного строения.

Сейчас строители приступили к устройству последней четвертой опоры и к моменту ее готовности многотонная металлическая конструкция встанет в проектное положение. Сооружение основного каркаса моста будет завершено.

Капитальный ремонт моста через реку Шуя идет в соответствии с производственным графиком. В августе начнутся работы по устройству железобетонной плиты мостового полотна, а затем асфальтобетонного покрытия.

Мост в составе автодороги Подъезд к аэропорту Петрозаводск был передан в федеральную собственность в декабре 2015 года.

Последний ремонт сооружения, построенного в 1962 году, проводился более 20 лет назад. Из-за неудовлетворительного состояния моста был существенно ограничен проезд грузовых автомобилей по автодороге Р-21 "Кола".

В результате капитального ремонта габариты и грузоподъемность искусственного сооружения будут доведены до современных нормативных значений. Мост станет почти в два раза шире (с 8,5 м до 15,9 м) и на два метра длиннее.

Полностью завершить работы планируется в конце октября 2018 года.