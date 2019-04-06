ФОТО: Новый вертолет санитарной авиации сможет долететь в любую точку Карелии

В рамках федерального проекта Карелия получила новый вертолет МИ-8 для нужд санитарной авиации.

Новый вертолет МИ-8, оснащенный самым современным оборудованием, который Карелия получила в рамках приоритетного федерального проекта, накануне впервые приземлился на площадке Республиканской больницы. Он будет базироваться в Петрозаводске, откуда сможет долететь в любую точку Карелии. Как сообщили в карельском правительстве, договор на поставку авиационной техники республика заключила с Национальной службой санитарной авиации.

"На обновление вертолетного парка санавиации в этом году выделяется 67 миллионов рублей – на 40 миллионов больше, чем в прошлом", − рассказал заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

Специально для Карелии новый вертолет оборудован дополнительным топливным баком, что позволит долететь за пациентом в любую точку республики и вернуться обратно без дозаправки. Дальность полета, таким образом, увеличилась до 1200 километров. МИ-8 может использоваться и в сложных погодных условиях.

Вертолет оборудован медицинским модулем для размещения двух пациентов. Есть там и кувез, в котором можно транспортировать новорожденного ребенка. Дефибриллятор-монитор поможет определить и купировать нарушения ритма сердца, дозаторы – точно ввести лекарство, аппараты искусственной вентиляции легких – не хуже, чем в отделениях реанимации.

"Очень важно как можно больше оборудования взять с собой, ведь вертолет вылетает на помощь в самых серьезных ситуациях: при инсультах, инфарктах, пациентам с политравмами, полученными в ДТП", − пояснил врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Максим Чеботарев.

Обычно на вызов отправляются врач и фельдшер. При необходимости количество медработников на борту может быть увеличено.

Уже в этом году за счет средств бюджета республики отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Территориального центра медицины катастроф выполнило 34 вылета, эвакуировано 44 человека, в том числе 13 детей, четверо из них − до года.

В 2018 году на федеральные средства Карелия приобрела вертолет Bell-505, собранный на Уральском заводе гражданской авиации. Новый МИ-8 сделает медицинскую помощь еще более оперативной.

"У нас есть договоренность с коллегами из Санкт-Петербурга. Если наш вертолет работает в отдаленных северных районах, а экстренная медицинская помощь требуется на юге республики, то будет выделен дополнительный авиационный транспорт из северной столицы", − добавил Игорь Корсаков.

Для координации работы всех медицинских служб, оказывающих экстренную помощь, в Карелии планируется создать единый диспетчерский пункт.