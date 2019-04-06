Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:56, 06 Апреля 2019
фото: правительство Карелии

ФОТО: Новый вертолет санитарной авиации сможет долететь в любую точку Карелии

Загрузка...

В рамках федерального проекта Карелия получила новый вертолет МИ-8 для нужд санитарной авиации.

Новый вертолет МИ-8, оснащенный самым современным оборудованием, который Карелия получила в рамках приоритетного федерального проекта, накануне впервые приземлился на площадке Республиканской больницы. Он будет базироваться в Петрозаводске, откуда сможет долететь в любую точку Карелии. Как сообщили в карельском правительстве, договор на поставку авиационной техники республика заключила с Национальной службой санитарной авиации.

"На обновление вертолетного парка санавиации в этом году выделяется 67 миллионов рублей – на 40 миллионов больше, чем в прошлом", − рассказал заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

Специально для Карелии новый вертолет оборудован дополнительным топливным баком, что позволит долететь за пациентом в любую точку республики и вернуться обратно без дозаправки. Дальность полета, таким образом, увеличилась до 1200 километров. МИ-8 может использоваться и в сложных погодных условиях.

Вертолет оборудован медицинским модулем для размещения двух пациентов. Есть там и кувез, в котором можно транспортировать новорожденного ребенка. Дефибриллятор-монитор поможет определить и купировать нарушения ритма сердца, дозаторы – точно ввести лекарство, аппараты искусственной вентиляции легких – не хуже, чем в отделениях реанимации.

"Очень важно как можно больше оборудования взять с собой, ведь вертолет вылетает на помощь в самых серьезных ситуациях: при инсультах, инфарктах, пациентам с политравмами, полученными в ДТП", − пояснил  врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Максим Чеботарев.

Обычно на вызов отправляются врач и фельдшер. При необходимости количество медработников на борту может быть увеличено.

Уже в этом году за счет средств бюджета республики отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Территориального центра медицины катастроф выполнило 34 вылета, эвакуировано 44 человека, в том числе 13 детей, четверо из них − до года.

В 2018 году на федеральные средства Карелия приобрела вертолет Bell-505, собранный на Уральском заводе гражданской авиации. Новый МИ-8 сделает медицинскую помощь еще более оперативной.

"У нас есть договоренность с коллегами из Санкт-Петербурга. Если наш вертолет работает в отдаленных северных районах, а экстренная медицинская помощь требуется на юге республики, то будет выделен дополнительный авиационный транспорт из северной столицы", − добавил Игорь Корсаков.

Для координации работы всех медицинских служб, оказывающих экстренную помощь, в Карелии планируется создать единый диспетчерский пункт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-04-06 10:39:51
Вместо цельного, профессионального авиапредприятия создается авиаподразделение у медиков. Плюс авиаподразделение мчс. Каждый получил по бюджету.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
31.03.2019, 19:40
Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото
30.03.2019, 10:08
Министр Александр Морозов рассказал об отставке и последнем рабочем дне
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева

Аналитика

04.04.2019 15:55
Обществоведение
Когда церковь потребует Кижи? 5
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
"Это – наше болото" 2
03.04.2019 13:39
"Мы поставлены на грань выживания" 4
01.04.2019 09:27
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»