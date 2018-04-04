ФОТО: Обморозившего ногу рыбака доставили с севера Карелии в больницу Петрозаводска на вертолете

Сотрудники МЧС сегодня спасли мужчину, который "застрял" вместе с двумя рыбаками на озере Щукозеро в Беломорском районе.

Трагично могла закончиться рыбалка для мужчины 1936 года рождения, остановившегося вместе с друзьями в рыбацкой избушке на озере Щукозеро, расположенном в 9 км на восток от станции Тегозеро. Он обморозил ногу, но доставить его в больницу рыбаки не смогли. За прошедшие двое суток прошли дожди, в результате чего снежный покров стал рыхлым. Передвижение по нему на снегоходах и на лыжах стало невозможным. Рыбаки 4 апреля обратились за помощью в эвакуации пострадавшего, рассказали в МЧС Карелии.

"По решению руководства Республики Карелия для оказания помощи был направлен вертолет МИ-8. В 13:00 борт вылетел из аэропорта "Пески". В это время сотрудники ГИМС Беломорского района доставили пострадавшего на берег поселка Сумпосад, где его осмотрели медицинские работники Беломорской ЦРБ. Медиками поставлен диагноз - обморожение нижних конечностей, вследствие чего было принято решение о доставке мужчины в Республиканскую больницу имени Баранова", - сообщили в МЧС Карелии.

Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении в Петрозаводске. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.