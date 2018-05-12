ФОТО: Парфенчиков пробежался по набережной, собирая мусор, - это называется плоггинг

Глава Карелии Артур Парфенчиков отдал дань новому модному тренду – совершая пробежку по набережной в Петрозаводске, собрал пакет мусора.

"Сегодня у меня была первая тренировка по плоггингу, - рассказал Парфенчиков в соцсетях. - Этот вид спорта недавно зародился в Скандинавии (пальму первенства оспаривают Швеция и Дания). Во время пробежки по набережной ориентировался на мелкий пластиковый мусор".

По словам Парфенчикова, во время бега он наклонился раз 50-70.

"Хорошая нагрузка. Есть первый опыт. Кто-то собирает мусор в перчатках. Но я запасся бактерицидными влажными салфетками. Сразу после тренировки обрабатываешь руки, и полный комфорт!

Люди воспринимали новый вид спорта с интересом, в том числе и встречные бегуны, и любители скандинавской ходьбы. Некоторые даже обращали внимание, какой мусор лучше подбирать.

Ну ничего. Скандинавская ходьба пятнадцать лет назад была тоже в диковинку. А мне понравилось. К физической нагрузке отличные эмоции и хорошее настроение. А это для здоровья главное.

И ещё хотелось бы обратиться к жителям прибрежных домов по Варкауса. Живем в таком месте, давайте выйдем и уберём прибрежную полосу. Для себя. Значительную часть убрали вчера работники РКС. Скажем им спасибо!".