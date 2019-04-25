ФОТО: Парфенчиков с министрами убрали мусор у братской могилы в Петрозаводске

Артур Парфенчиков и министры привели в порядок ко Дню Победы воинское захоронение у Крестовоздвиженского собора, сообщили в правительстве Карелии.

В преддверии Дня Победы глава Карелии, премьер-министр правительства Александр Чепик, вице-премьеры и министры, работники республиканских министерств вышли после работы на субботник на одно из самых больших братских захоронений на территории Петрозаводска – воинский мемориал на ул. Волховской у Крестовоздвиженского собора.

Руководители республики очистили пространство вокруг памятника от мусора и прошлогодней листвы, а также высадили рядом с мемориалом 15 деревьев – небольших елочек.