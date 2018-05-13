ФОТО: Петрозаводск завален собранным на субботниках мусором

Петрозаводчане жалуются на свалки с мешками мусора, которые в городе не вывозят после проведения экологических акций.

После серии субботников в Петрозаводске собранный мусор зачатую остается под окнами горожан. В соцсетях петрозаводчане выкладывают фото с образовавшимися свалками, требуя убрать последствия экологических акций.

"Собрали мусор. Молодцы ! А вывозить никто не собирается! И так по всему городу лежат эти мешки с мусором ! Лежат для вида! Сколько раз мусоровоз проезжал, никто не собирается их выкидывать! Лежат под окном, вид портят!" - пишут петрозаводчане в паблике "Подслушано в ПТЗ".