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Новости. Общество
21:30, 26 Июня 2018

ФОТО: Певица утешила российских болельщиков голыми снимками (18+)

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Наталья Штурм, не досмотрев футбол, убежала фотографироваться на пляж.

Имя популярной в 90-е певицы Натальи Штурм снова на слуху. Однако теперь 51-летняя артистка напоминает о себе не новыми песнями, а откровенными фотографиями, которые она регулярно публикует в Instagram, сообщает Cosmopolitan.

Фотосессии Натальи отличаются оригинальной подачей. Женщина прикрывала грудь цветочным узором, шоколадом, беконом, паприкой и даже ломтиками лосося.

25 июня Штурм устроила обнаженную фотосессию на пляже в поддержку российской сборной по футболу и болельщиков. Сейчас артистка отдыхает в Танзании. "Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост. Пришла в бар, где все смотрят футбол и болеют за Уругвай. Это очень неприятно, когда все хлопают, кричат f*ck и радуются, что забили в "твои" ворота. Я выдержала только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом", - написала Наталья.

Напомним, 25 июня российские футболисты проиграли сборной Уругвая со счетом 0:3. Теперь команде предстоит встретиться с Испанией, игра с которой решит дальнейшую судьбу России на чемпионате.

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