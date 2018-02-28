ФОТО: Поклонникам не понравилась новая стрижка Полины Гагариной

30-летняя певица Полина Гагарина продемонстрировала новую прическу, но не все поклонники оценили образ.

Полина Гагарина выложила в личном блоге снимок с новой прической.

Как пишет портал Lady, поклонникам образ звезды не очень понравился: многие не узнали Полину, а некоторые раскритиковали ее за странную прическу и не слишком естественный цвет волос.

"Стрижка на этот раз не очень", "Неузнаваемая", "Сама на себя не похожа", "Я вас и не узнала, пролистывая свою ленту", "Стрижка старит", — написали пользователи Сети.