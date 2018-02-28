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Новости. Культура
19:10, 28 Февраля 2018

ФОТО: Поклонникам не понравилась новая стрижка Полины Гагариной

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30-летняя певица Полина Гагарина продемонстрировала новую прическу, но не все поклонники оценили образ.

Полина Гагарина выложила в личном блоге снимок с новой прической.


фото: https://www.instagram.com/gagara1987

Как пишет портал Lady, поклонникам образ звезды не очень понравился: многие не узнали Полину, а некоторые раскритиковали ее за странную прическу и не слишком естественный цвет волос.

"Стрижка на этот раз не очень", "Неузнаваемая", "Сама на себя не похожа", "Я вас и не узнала, пролистывая свою ленту", "Стрижка старит", — написали пользователи Сети.

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