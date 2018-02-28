ФОТО: Поклонникам не понравилась новая стрижка Полины Гагариной

По теме
Загрузка...
30-летняя певица Полина Гагарина продемонстрировала новую прическу, но не все поклонники оценили образ.
Полина Гагарина выложила в личном блоге снимок с новой прической.
Как пишет портал Lady, поклонникам образ звезды не очень понравился: многие не узнали Полину, а некоторые раскритиковали ее за странную прическу и не слишком естественный цвет волос.
"Стрижка на этот раз не очень", "Неузнаваемая", "Сама на себя не похожа", "Я вас и не узнала, пролистывая свою ленту", "Стрижка старит", — написали пользователи Сети.
По теме
Выбор читателей
22.02.2018, 10:47
27.02.2018, 09:29
25.02.2018, 13:41
26.02.2018, 13:16
22.02.2018, 09:03
Аналитика
27.02.2018 11:23
Политкухня
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
26.02.2018 11:27
20.02.2018 15:04
Чтиво
28.02.2018 16:19
Без политики
В ICLINIC знают, что такое "ПГД" и почему она может понадобиться именно вам.
28.02.2018 14:36
20.02.2018 15:48
Комментарии