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Новости. Общество
21:30, 03 Мая 2018

ФОТО: После избиения известная актриса и телеведущая якобы не выходит на связь

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Официальный представитель Самбсурской рассказал, что не смог с ней связаться.

Александр Филь, агент Настасьи Самбурской, сообщил, что после появления в Сети страшных фотографий избитой актрисы он некоторое время пытался выяснить, что с ней случилось, рассказывает uznayvse.ru и другие издания. Успехом его усилия так и не увенчались: Самбурская не выходит на контакт.

Таким образом, правда ли то, что она попала в больницу после страшного избиения, неизвестно. Накануне в Сети появились фотографии, опубликованные на официальной странице Настасьи Самбурской в Instagram. На снимках Самбурская была избита буквально до неузнаваемости. Она прокомментировала снимки - то ли в шутку, то ли всерьез - вопросом о том, при чем здесь бывшая ведущая "Ревизорро" Елена Летучая.

Кроме того, актриса пообещала рассказать все подробности произошедшего, "когда выкарабкается". После этого один из федеральных телеканалов со ссылкой на агента Самбурской подтвердил, что она действительно в больнице. Более никаких деталей произошедшего не сообщалось.

До сих пор доподлинно неизвестно, троллит ли Самбурская Летучую после заявления последней о беспомощности новых ведущих шоу, или же действительно произошло что-то страшное. 

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