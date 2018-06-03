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Новости. Политика
15:19, 03 Июня 2018

ФОТО: Праймериз "ЕдРа" в Петрозаводске проходят без ажиотажа, кандидаты до финиша дошли не все

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Корреспондент "Столицы на Онего" побывал на участках, где сегодня проходят праймериз "Единой России".

В Петрозаводске сегодня проходят праймериз "Единой России", по итогам которых станет известно, кто будет баллотироваться в Петросовет на довыборах в сентябре.

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал на участках для голосования и обнаружил, что вместо девяти кандидатов, которые подавали заявления на участие, до финиша дошли и в списки попали только пятеро.

Это Олег Шерман (директор ООО "ПИТ СТРОЙ"), Дмитрий Степанов (директор средней школы №25), Владислав Потапов (руководитель карельского отделения "Молодой гвардии"), Сергей Титов (старший смены службы корпоративного контроля ООО "Сигма РУ") и Оксана Политова (директор по корпоративному управлению АО "КСМ").

Остальные претенденты, в том числе и те, что ходили на дебаты, от участия в праймериз отказались.

В целом праймериз проходят тихо, спокойно и без ажиотажа, передает наш корреспондент с места событий. Людей на участках практически нет, в урнах лежат не более двух десятков бюллетеней.

Любопытно, что два кандидата отправили на праймериз своих наблюдателей, на участках проводятся экзит-поллы.

За несколько дней до праймериз на Древлянке и Перевалке были развешены приглашения.

По мнению экспертов, фаворитом внутрипартийных праймериз является Оксана Политова, которую продвигает владелец КСМ, бывший депутат Заксобрания Карелии Николай Макаров. Политова участвовала не во всех дебатах, однако, это не помешает ей одержать победу, считают наблюдатели.

Напомним, речь идет о предварительном голосовании, победитель которого станет кандидатом от "Единой России" на дополнительных выборах в Петросовет. Довыборы состоятся в единый день голосования 9 сентября; они потребовались после того, как свои полномочия сложил депутат Вадим Сухарев, избранный осенью 2017 года главой Прионежского района республики.

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Комментарии

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кир
2018-06-03 16:15:55
Не хотят они работать. В депутаты потянулись.
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