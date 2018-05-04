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Новости. Общество
20:20, 04 Мая 2018

ФОТО: Располневшую Надежду Бабкину раскритиковали за кадры в купальнике

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Некомпетентные подписчики не учли возраста народной артистки и посоветовали ей "прятать фигуру, далёкую от идеала".

Надежда Бабкина отдыхает в Греции вместе со своей семьёй, а солнечными снимками делится со своими подписчиками в "Инстаграме". На фото 68-летняя народная артистка не стесняется позировать без традиционного яркого макияжа и укладки и демонстрирует свою фигуру в купальнике, сообщает "Лайф".

Однако смелость Надежды Георгиевны оценили далеко не все. Подписчики жёстко раскритиковали образ певицы, указав на излишний вес. "Бегемот", "Располнела до неузнаваемости", "Перестаньте так много есть", — написали подписчики. Некоторые и вовсе посоветовали ей прятать свою фигуру.

Но, несмотря на большое количество хейтеров, победу одержали всё-таки поклонники Бабкиной, которые искренне порадовались за неё и пожелали всем недоброжелателям стать такими же жизнерадостными и добрыми к 68 годам.

Сама же Надежда Георгиевна нисколько не обижается на негативные комментарии и совсем не обращает на них внимания. Кроме того, она просто живёт в своё удовольствие и продолжает активно вести "Инстаграм" на радость народу.

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