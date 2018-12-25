ФОТО: Стали известны подробности страшной аварии в Прионежье, где погибла водитель иномарки

Стали известны обстоятельства и появились фото с места аварии в Прионежском районе Карелии, где погибла водитель иномарки.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi и грузового автомобиля КАМАЗ произошло на 4-м километре Пряжинского шоссе (автодорога Петрозаводск - Кола), в районе отворотки к посёлку Новая Вилга около 11 часов утра в понедельник, 24 декабря.

По одной из версий, столкновение транспортных средств произошло в районе нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог. От столкновения (КАМАЗ - передней стороной справа, Mitsubishi - задней стороной) легковой автомобиль отбросило за пределы дорожного полотна в кювет. Иномарка наехала на камни и разбилась.

В результате аварии погибла женщина – водитель иномарки. Для ликвидации последствий происшествия привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района (9 человек, 3 единицы техники).

В региональном Управлении МЧС предоставили фото с места ДТП.