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Новости. Общество
19:40, 07 Июля 2019
фото: © Facebook / Central MS Turtle Rescue

ФОТО: Старые бюстгальтеры спасают жизнь черепахам

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Небезразличные к судьбам черепах жертвуют свои бюстгальтеры на ремонт панцирей пресмыкающихся.

Организация по защите дикой природы Central MS Turtle Rescue придумала способ чинить панцири черепах. Для этого понадобились застёжки от бюстгальтеров. На "Фейсбуке" был объявлен сбор ненужных лифчиков.

"Помимо возникающих опасностей окружающего мира у черепах иногда могут быть неприятности с их панцирем. Они могут начать разрушаться из-за инфекций или деформироваться из-за неравномерного роста. В результате панцирь может треснуть, расколоться или даже сломаться. Но некоторые из повреждений можно починить. Central MS Turtle Rescue показали, как именно они используют застёжки для бюстгальтеров", - пишет Life.ru.

За время сбора пожертвований организация получила так много бюстгальтеров, что в конце концов прекратила сбор.

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