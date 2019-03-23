ФОТО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти

В Петрозаводске региональное отделение КПРФ провело протестную акцию в защиту социально-экономических прав граждан, участники которой потребовали отставки правительства.

По словам руководителя карельского отделения КПРФ Евгения Ульянова митинг в пойме реки Лососинка на набережной Онежского озера собрал порядка 150 человек.

Митинг прошел в рамках Всероссийской акции в защиту социально-экономических прав граждан. В этот день на улицы российских городов одновременно выйдут десятки тысяч жителей, не довольных политикой действующей власти.

"Митинг был направлен против ухудшения социально-экономического положения граждан нашей страны и Карелии, в частности. Против оптимизации систем здравоохранения и образования нашей республики. Во время акции участники говорили о том, что власть своими действиями (это и запрет на проведение митингов, и закон об оскорблении этой самой власти) показывает свою слабость и некомпетентность. Вспомнили и об отказе предоставить место в Госдуме Грудинину, что также не лучшим образом характеризует наши власти", - сказал Ульянов.

Он добавил, что во время протестной акции участники приняли резолюцию, текст которой будет направлен в администрацию президента Владимира Путина, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также главе Карелии Артуру Парфенчикову.

"Мы, участники митинга, - педагоги, родители, граждане, которым небезразлична судьба страны, судьба нашей республики, судьба наших детей, обращаемся ко всем ветвям и органам власти Российской Федерации, республики Карелия. Мы заявляем: "Так жить нельзя!" – сообщается в документе.

В резолюции митингующие потребовали: остановить рост цен на продовольствие, товары и лекарства. Остановить рост тарифов за ЖКУ, общедомовые нужды (ОДН), электро-, водоснабжение.

Кроме того, митингующие потребовали поддержать предложение КПРФ о государственном регулировании цен и тарифов, реально повысить зарплаты и пенсии, ввести прогрессивный налог для сверхбогатых и освободить от налогов малообеспеченных, выполнить обещание дать стране 25 миллионов новых рабочих мест, оказать реальную поддержку молодым семьям, ветеранам и инвалидам, принять закон "О детях войны", отменить повышение пенсионного возраста.

КПРФ также предлагает арекратить разрушение системы образования. Остановить непродуманный и произвольный процесс "реорганизации" (ликвидаций, слияний, "оптимизации") образовательных учреждений без учета мнения трудовых коллективов, учащихся и их родителей;

прекратить закрытие и "слияние" малокомплектных школ в Карелии. Правительству Карелии, министерству образования Республики Карелия, лично министру образования Александру Морозову - не допустить окончательное разрушение системы образования в республике.

"Требуем отставки правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева, выражаем недоверие и требуем отставки президента Владимира Путина за губительные антинародные реформы, которые проводятся в стране, за ограбление населения России олигархической системой власти. Выражаем вотум народного недоверия партии "Единая Россия", депутатам всех уровней от "Единой России". Считаем, что Государственная дума РФ должна быть распущена", - заявили участники митинга.