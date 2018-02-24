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Новости. Происшествия
13:44, 24 Февраля 2018
фото: https://ura.news

ФОТО: Уральский исследователь нашел десятого погибшего на перевале Дятлова

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В течение 59 лет было известно только о девяти погибших в результате таинственного происшествия.

Исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил свидетельства о десятом трупе, найденном на месте гибели группы Дятлова, сообщает URA.RU.

Дегтерев рассмотрел руку неизвестного человека на одной из фотографий, сделанных поисковиками. С момента трагедии, случившейся в 1959 году, было известно только о девяти погибших.

"Тело обнаружили, отметили снятой лыжей и сделали (по крайней мере) три фотографии. На фотографиях из сугроба торчит человеческая рука. Видны и занесенные снегом фрагменты одежды. Больше упоминаний об этом трупе нигде нет. Он не фигурирует в уголовном деле. Акта его вскрытия также нигде нет. … На одном экземпляре фото даже есть подпись (лабаз). Но на руку, торчащую из-под снега, никто внимания не обратил. Значит, десятый труп не был идентифицирован", — считает Дегтерев.

Исследователь предложил два варианта того, кем был десятый человек. По первой версии, это был еще один участник похода, о котором нет никаких воспоминаний. По второй версии, это один из напавших на группу Дятлова.

"Возможно, это один из нападавших. Это в том случае, если они нападали группой. Если это был один человек, то он обладал невероятной силой и навыками охотника. Однако и это не спасло его от смерти. То, что рука его обнажена, возможно, доказывает тот факт, что одежда его была разорвана при нападении. Получив рану, он спустился вниз к лабазу. Там была одежда, аптечка и еда. Однако неизвестный человек умер у самого лабаза. Снег надежно укрыл тело. Обнаружили его только сами поисковики", — предположил Дегтерев.

Конспиролог также указал на "интересную телефонограмму", в которой руководитель поисковиков докладывал о найденном теплом свитере производства КНР и солдатской обмотке из шинельного сукна. "Характерно, что таких вещей ни у кого не было в группе. Так может эта обмотка была от десятого члена группы? Или её оставил нападавший?", — задался вопросом исследователь.

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института  Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала. Вскоре на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, еще четверых обнаружили под снегом лишь через два месяца. У погибших были переломаны ребра, а у одного была вмятина на черепе. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

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Комментарии

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Саныч
2018-02-24 16:09:08
Я тоже сделал открытие. Это пенис кита. Фотография явственно указывает, что кит-убийца не был до конца телепортирован с места происшествия в секретную лабораторию в штате Айдахо. Помешательство погибших было вызвано именно появлением кита в несвойственной ему обстановке. Кит с одной лыжей-это да, можно и с ума сойти.
Pereira
2018-02-24 18:26:52
Саныч, не кит, а дельфин синего цвета. Его изображение на днях обнаружили в Карелии на местных продуктах. И тут же запретили использовать. Всё же понятно - власти скрывают.
Гость
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