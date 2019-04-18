Узнали, что за автоматы с платной питьевой водой появились в Петрозаводске

Два автомата с платной водой установили на Древлянке.

В минувшую среду 17 апреля на стене одного из жилых домов по Лососинскому шоссе появился автомат, где можно набрать воду за деньги.

За разъяснениями, откуда берется вода и почему платно, обратились по номеру, указанному на автомате.

Представитель компании в Петрозаводске по имени Дмитрий рассказал, что установка таких автоматов с питьевой водой проводится в рамках всероссийской экологической компании.

На сегодняшний день в Петрозаводске установлено уже два подобных автомата – оба на Древлянке.

"С жителями дома заключается договор об аренде стены и подвального помещения, - сказал Дмитрий, - на улице усианавливается блок розлива, а в подвале блок очистки с фильтрацией. Вода прошла все проверки, ее можно принимать как в кипяченом, так и в некипяченом виде".

По словам представителя компании до конца года в столице Карелии должно появиться еще пара таких автоматов.

"Планируется установить в тех районах, где нет доступа к чистой питьевой воде, кроме магазинов, - пояснил представитель компании, - чем человеку в магазин идти покупать воду и платить деньги еще за бутылку, лучше здесь набрать в свою тару, чтобы лишнего пластика не выбрасывать и оплатить только непосредственно саму воду".

Кстати, в данном автомате один литр воды стоит 3 рубля.