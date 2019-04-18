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Новости. Общество
10:31, 18 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

Узнали, что за автоматы с платной питьевой водой появились в Петрозаводске

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Два автомата с платной водой установили на Древлянке.

В минувшую среду 17 апреля на стене одного из жилых домов по Лососинскому шоссе появился автомат, где можно набрать  воду за деньги.

За разъяснениями, откуда берется вода и почему платно, обратились по номеру, указанному на автомате.

Представитель компании в Петрозаводске по имени Дмитрий рассказал, что установка таких автоматов с питьевой водой проводится в рамках всероссийской экологической компании.

На сегодняшний день в Петрозаводске установлено уже два подобных автомата – оба на Древлянке.

"С жителями дома заключается договор об аренде стены и подвального помещения, - сказал Дмитрий, - на улице усианавливается блок розлива, а в подвале блок очистки с фильтрацией. Вода прошла все проверки, ее можно принимать как в кипяченом, так и в некипяченом виде".

По словам представителя компании до конца года в столице Карелии должно появиться еще пара таких автоматов.

"Планируется установить в тех районах, где нет доступа к чистой питьевой воде, кроме магазинов, - пояснил представитель компании, - чем человеку в магазин идти покупать воду и платить деньги еще за бутылку, лучше здесь набрать в свою тару, чтобы лишнего пластика не выбрасывать и оплатить только непосредственно саму воду".

Кстати, в данном автомате один литр воды стоит 3 рубля.

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Комментарии

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Беня
2019-04-18 11:56:06
Давайте еще сделаем автоматы с платным чистым воздухом без городской пыли. Сунул 3 р., подышал кислородиком минуту - другую, "башня" встала на место и снова пошел переставлять ноги по пыльным тротуаром города :)
И вааще, не понимаю, почему по экологической акции только платная водичка? Можно же сделать торговые автоматы с респираторами, глазными капельками (пыль промывать), с вялерьяночкой, волокардинчиком, с таблеточками от аллергии, с антидеприсантами, галоперидольчиком (в межсезонье, как сейчас, обязательно) и прочими необходимыми в городе товарами. :) Шо за фигня, почему такой примитивный сервис? :)
сергей
2019-04-18 11:28:07
в Вологде в жилых микрорайонах штук по десять установлено точек розлива в виде киосков, и причем пользуется спросом у населения. У нас ранее такая инициатива уже была, в том числе и на Древлянке, к сожалению не прижилась((
12345
2019-04-18 11:13:51
"Экологическая" акция ? Очередное... Что скажет роспотребнадзор?
Беня
2019-04-18 11:43:44
12345, во-во :)
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