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Новости. Общество
20:20, 06 Апреля 2018
фото: Лариса Вербицкая

ФОТО: В Интернете обсуждают красавицу-дочь телеведущей Ларисы Вербицкой

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В Интернете обсуждают младшую дочь известной телеведущей Ларисы Вербицкой, 27-летнюю Инну Дудову.

Как отмечает Lady, 58-летняя Лариса Вербицкая недавно стала гостьей программы "Мой герой" Татьяны Устиновой. В записи интервью приняла участие ее младшая дочь Инна Дудова. "Пользователи Сети сразу же нашли Instagram девушки и сошлись во мнении, что дочка известной телеведущей выросла настоящей красавицей", - отмечает издание.


фото: https://www.instagram.com/inna_kalina

"Великолепна", "Лучезарная", "Очень красивая", "Ну принцессочка же милейшая", — пишут Инне пользователи Instagram.


фото: https://www.instagram.com/inna_kalina

Сейчас 27-летняя Инна строит модельную карьеру, хотя ранее девушка активно занималась баскетболом, верховой ездой, плаванием и ходила на балет.  

Инна — дочь Ларисы и режиссера Александра Дудова. У Вербицкой также есть старший сын от предыдущего брака.

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