ФОТО: В Интернете обсуждают красавицу-дочь телеведущей Ларисы Вербицкой

В Интернете обсуждают младшую дочь известной телеведущей Ларисы Вербицкой, 27-летнюю Инну Дудову.

Как отмечает Lady, 58-летняя Лариса Вербицкая недавно стала гостьей программы "Мой герой" Татьяны Устиновой. В записи интервью приняла участие ее младшая дочь Инна Дудова. "Пользователи Сети сразу же нашли Instagram девушки и сошлись во мнении, что дочка известной телеведущей выросла настоящей красавицей", - отмечает издание.

"Великолепна", "Лучезарная", "Очень красивая", "Ну принцессочка же милейшая", — пишут Инне пользователи Instagram.

Сейчас 27-летняя Инна строит модельную карьеру, хотя ранее девушка активно занималась баскетболом, верховой ездой, плаванием и ходила на балет.

Инна — дочь Ларисы и режиссера Александра Дудова. У Вербицкой также есть старший сын от предыдущего брака.