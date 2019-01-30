ФОТО: В Карелии фотограф обнаружил след ангела на снегу

Карельский фотограф Илья Тимин запечатлел на фото след ангела в деревне Утуки.

Известный карельский фотограф Илья Тимин в деревне Утуки Кондопожского района сделал необычное фото, на котором изображен след ангела на погосте рядом с часовней Рождества Богородицы.



Илья Тимин