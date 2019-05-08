ФОТО: В Карелии проснувшийся медведь устроил погоню за машиной

В Беломорском районе Карелии медведь бежал за машиной.

Журналист Евгений Белянчиков рассказал о встрече с медведем 6 мая в Беломорском районе Карелии.

"Карелия. Беломорский район. 6 мая 2019 года. Кормить нельзя! Мы фоткали. Потом бежал за машиной. Опасный", - написал Белянчиков на своей странице в соцсети.