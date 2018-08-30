ФОТО: В "Петровской слободе" установили арт-объект для велосипедистов

В жилом районе Петрозаводска "Петровская слобода" (бывшая первая площадка ОТЗ) установили функциональный арт-объект "Вело-пит-стоп".

Пит-стоп включает в себя стойку для крепления велосипеда c базовым набором инструментов для контроля технического состояния, технического обслуживания и мелкого ремонта велосипедов и других малогабаритных транспортных средств в условиях открытой улицы, а также парковочный элемент на два веломеста, сообщили в Петрозаводском госуниверситете.



ПетрГУ

Автор арт-объекта – Александр Селиверстов, доцент кафедры транспортных и технологических машин и оборудования Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ. Ему помогал его коллега Сергей Перский.

По словам Селиверстова, это уже четвертый велосипедный пит-стоп в карельской столице.

"В сентябре сервис-станция будет дополнительно оснащена переносным насосом и велоаптечкой", - отмечают в вузе.