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Новости. Политика
14:49, 05 Мая 2018

ФОТО: В Петрозаводске акция сторонников Навального проходит без лозунгов, плакатов и заявления требований

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В Петрозаводске в эти минуты проходит акция протеста сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

В столице Карелии около сотни активистов пришли на набережную Онежского озера в пойму Лососинки для проведения протестной акции, приуроченной к инаугурации Владимира Путина. Власти Петрозаводска митинг в этом месте и в это время не согласовали, так как здесь было запланировано другое мероприятие - одновременно с "навальновцами" сюда пришли спортсмены – здесь был организован спортивный пробег. В итоге сторонникам Навального пришлось стоять вдоль ограждения. 

Любопытно, что участники протестной акции пришли без плакатов. Как передал корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, никто не выступает, не заявляет никаких требований, не выкрикивает лозунгов. Люди просто стоят и разговаривают.

Только активист и блогер Алексей Трунов с короной на голове раздает самиздат - листовки, в которых содержатся перепечатки публикаций из Интернета о ситуации с "Невским пасажем", трагедии на Сямозере и т.д. 

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