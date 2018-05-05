ФОТО: В Петрозаводске акция сторонников Навального проходит без лозунгов, плакатов и заявления требований

В Петрозаводске в эти минуты проходит акция протеста сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

В столице Карелии около сотни активистов пришли на набережную Онежского озера в пойму Лососинки для проведения протестной акции, приуроченной к инаугурации Владимира Путина. Власти Петрозаводска митинг в этом месте и в это время не согласовали, так как здесь было запланировано другое мероприятие - одновременно с "навальновцами" сюда пришли спортсмены – здесь был организован спортивный пробег. В итоге сторонникам Навального пришлось стоять вдоль ограждения.

Любопытно, что участники протестной акции пришли без плакатов. Как передал корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, никто не выступает, не заявляет никаких требований, не выкрикивает лозунгов. Люди просто стоят и разговаривают.

Только активист и блогер Алексей Трунов с короной на голове раздает самиздат - листовки, в которых содержатся перепечатки публикаций из Интернета о ситуации с "Невским пасажем", трагедии на Сямозере и т.д.