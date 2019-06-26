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Новости. От читателей
10:42, 26 Июня 2019
фото: Столица на Онего

ФОТО: В Петрозаводске дерево упало на велодорожку

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Велосипедисты не могут проехать под мостом на улице Мерецкова.

Читатель "Столицы на Онего" сообщил, что на велодорожку (от Фонтанов до набережной) упало дерево. 

"Велосипедистам никак не проехать под мостом на ул. Мерецкова", – отметила женщина. 

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