Житель Петрозаводска просит найти похитителей шаровидной ивы (ВИДЕО)

Молодые люди, как варвары, выкопали саженцы шаровидной ивы у частного дома петрозаводчанина и унесли в неизвестном направлении.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился петрозаводчанин, у которого выкопали и унесли саженцы шаровидной ивы.

Он живет на Лососинской набережной в частном доме в районе Центра гимнастики. По его словам, два года назад он посадил рядом с домом шаровидную иву, которая примерно лет через пять очень красиво разрастается. А 24 июня вернулся из поездки домой и обнаружил, что посаженная с любовью ива исчезла.

По камерам видеонаблюдения удалось восстановить картину произошедшего. На кадрах видно, как девушка и двое молодых людей варварски ломают дерево, потом выкапывают корни и уносят в неизвестном направлении.

Хозяин просит помочь в розыске неизвестных.