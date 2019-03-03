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Новости. Спорт
11:07, 03 Марта 2019
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

ФОТО: В Петрозаводске красивые девушки играют в волейбол

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В Петрозаводске проходит традиционный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

В Петрозаводске накануне стартовал 4-й традиционный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

В Кубке 2019 года принимают участие женские команды: "ЗЕОН", "Атриум", "Кижанка", "ПетрГУ", "ОМК", "Экодар", "Северянка" и "Древлянка". В первый день соревнований (2 марта) прошли игры в группах "А" и "Б" по круговой системе, сегодня (3 марта) состоятся матчи за 5-8 места, полуфинальные и финальные встречи.

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал на соревнованиях и запечатлел самые интересные моменты турнира.

 

Игры проходят в зале центра спортивной подготовки ВСЦ "Акватика" (ул. Пушкинская, 7).

Поддержать команды приглашаются все любители спорта. Вход на все мероприятия свободный.

Подробности о проведении турнира и другая полезная информация – в официальной группе соревнований "ВКонтакте".

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