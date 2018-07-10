ФОТО: В Петрозаводске появится велодорожка стоимостью более 1,5 млн рублей

Обустройство новой велопешеходной дорожки продолжается на Древлянке, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня сотрудники управления благоустройства и экологии, представители ООО "Карелподряд" и члены инициативной группы проекта выехали на место будущего маршрута "Тропа Ивана-царевича".

Подрядной организацией выполнена трассировка дорожки, завезена половина необходимого отсева. Также с представителями инициативной группы прорабатывается вопрос благоустройства родника "Лягушка" с организацией возле него зоны отдыха.

Создание велопешеходной дорожки "Тропа Ивана-царевича" ведется в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Стоимость нового объекта - чуть более 1,6 миллиона рублей. Полное завершение работ предусмотрено в сентябре.