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Новости. Общество
11:58, 05 Мая 2019
фото: "ВКонтакте"

ФОТО: В Петрозаводске пришкольный стадион разваливается на глазах учителей

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Педагоги обеспокоены состоянием спортивной площадки у петрозаводской школы №46.

Когда молодые педагоги посещали конкурсные занятия республиканского конкурса "Учитель года - 2019", которые проходили в школе №46, на одном из уроков в окне увидели разваливающийся стадион. Фото площадки они разметили вместе с вопросом вице-премьеру правительства Карелии Ларисе Подсадник, которая проведет "прямую линию" в социальной сети "Вконтакте".

"Хотели уточнить, планируется ли приведение в порядок школьных стадионов, модернизация, обновление, возможно, с установкой комплексов для сдачи норм ГТО?" - обратились педагоги к Подсадник.

Напомним, 7 мая в 18.30 заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник проведет "прямую линию" в паблике "Республика Карелия". Вице-премьер ответит на вопросы, касающиеся сферы образования, культуры и спорта. Вопросы можно задать как во время онлайн-трансляции в "ВКонтакте", так и прислать их заранее, оставив комментарий под анонсом "прямой линии" в паблике.

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Комментарии

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Геннадий Гаврилов
2019-05-05 15:33:24
А в школе номер 14 ( со спортивным уклоном ), спортзал развалился и занятия в нем не проводятся , а вы говорите пришкольный стадион ....
Марина
2019-05-05 13:00:03
Строят много,конечно,но плохо и ненадолго...
Честный дядька
2019-05-05 12:11:39
Отвечать не строить, выкрутится....
Гость
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