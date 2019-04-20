ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел фестиваль по чирлидингу

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В пятницу, 19 апреля, в ПетрГУ состоялся I Фестиваль по Чир спорту.
Чирлидинг – один из самых эффектных и зрелищных видов спорта, сочетающий в себе элементы спортивной гимнастики и акробатики, элементы художественной гимнастики и шоу.
В Фестивале приняли участие более 250 спортсменов.
Сильнейшие команды Санкт- Петербурга, Мурманска, Волгограда и недавно создавшиеся команды Карелии поборолись за призовые места.
О том, как прошел фестиваль, вы можете посмотреть наши видео (первое и второе), а так же большой фоторепортаж.
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