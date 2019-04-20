ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел фестиваль по чирлидингу

В пятницу, 19 апреля, в ПетрГУ состоялся I Фестиваль по Чир спорту.

Чирлидинг – один из самых эффектных и зрелищных видов спорта, сочетающий в себе элементы спортивной гимнастики и акробатики, элементы художественной гимнастики и шоу.

В Фестивале приняли участие более 250 спортсменов.

Сильнейшие команды Санкт- Петербурга, Мурманска, Волгограда и недавно создавшиеся команды Карелии поборолись за призовые места.

О том, как прошел фестиваль, вы можете посмотреть наши видео (первое и второе), а так же большой фоторепортаж.