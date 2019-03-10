ФОТО: В Петрозаводске сожгли чучело Масленицы

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На площади Кирова проводили Масленицу традиционным сожжением чучела.
В мэрии Петрозаводска сообщили, что тысячи петрозаводчан и гостей города собрались сегодня на площади Кирова.
Там развернулись "Обжорные ряды", проходил конкурс поваров "Ай да блин" и другие народные забавы. Маленькие и взрослые гости праздника смогли найти развлечение по душе: желающие испытали себя в силе, ловкости, меткости, смекалке и сноровке в многочисленных затеях. В середине площади был установлен традиционный столб, забраться на который под силу не каждому.
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен опубликовала в Сети фото горящей Масленицы.
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