ФОТО: В Петрозаводске сожгли чучело Масленицы

На площади Кирова проводили Масленицу традиционным сожжением чучела.

В мэрии Петрозаводска сообщили, что тысячи петрозаводчан и гостей города собрались сегодня на площади Кирова.



Анна Лесонен

Там развернулись "Обжорные ряды", проходил конкурс поваров "Ай да блин" и другие народные забавы. Маленькие и взрослые гости праздника смогли найти развлечение по душе: желающие испытали себя в силе, ловкости, меткости, смекалке и сноровке в многочисленных затеях. В середине площади был установлен традиционный столб, забраться на который под силу не каждому.



Мэрия Петрозаводска

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен опубликовала в Сети фото горящей Масленицы.



Анна Лесонен