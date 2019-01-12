ФОТО: В Петрозаводске улицы убираются от снега круглосуточно

На дорогах карельской столицы работают более 20 единиц техники, сообщили в мэрии.

Компания "ТехРент" круглосуточно борется с последствиями прошедших в Петрозаводске снегопадов.

Как рассказали в городской администрации, всего на уборке заняты девять комбинированных дорожных машин, которые двигаются по маршрутам по всему городу, два фронтальных погрузчика, грейдер. Несколько самосвалов обрабатывают дороги песчано-соляной смесью. На тротуарах в разных микрорайонах рассредоточены семь тракторов со щетками, а также бригады «ручников» с лопатами.

За ночь с 11 на 12 января вывезено более 50 самосвалов снега с улиц Дзержинского, Красноармейской, Березовой аллеи, Комсомольского проспекта, а также с моста на улице Мерецкова. Сегодня работы продолжаются на тех же дорогах, а также на набережной Варкауса.

Уборка города находится на постоянном контроле у специалистов комитета ЖКХ.