08:05, 17 Января 2019
ФОТО: В Петрозаводске вырастают сосульки-убийцы, горожане предупреждают об опасности
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В столице Карелии на домах вырастают огромные сосульки, никто их не сбивает.
В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожане поделились фотографиями огромных сосулек, которые выросли под крышами деревянных домов на улицах Мурманская и Краснофлотская.
"Будьте аккуратнее, сейчас такая погода, что днем тепло, и снег тает, а ночью вырастают такие сосульки-убийцы. Смотрите вверх и детям скажите, чтобы бегали и играли с осторожностью", - предупреждают горожане.
Напомним, что администрация Петрозаводска постоянно контролирует работу управляющих компаний, которые обязаны сбивать сосульки, свисающие с крыш обслуживаемых ими жилых домов. Однако, как видим, далеко не все УК ответственно относятся к этим обязанностям.
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