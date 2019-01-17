ФОТО: В Петрозаводске вырастают сосульки-убийцы, горожане предупреждают об опасности

В столице Карелии на домах вырастают огромные сосульки, никто их не сбивает.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожане поделились фотографиями огромных сосулек, которые выросли под крышами деревянных домов на улицах Мурманская и Краснофлотская.

"Будьте аккуратнее, сейчас такая погода, что днем тепло, и снег тает, а ночью вырастают такие сосульки-убийцы. Смотрите вверх и детям скажите, чтобы бегали и играли с осторожностью", - предупреждают горожане.

Напомним, что администрация Петрозаводска постоянно контролирует работу управляющих компаний, которые обязаны сбивать сосульки, свисающие с крыш обслуживаемых ими жилых домов. Однако, как видим, далеко не все УК ответственно относятся к этим обязанностям.