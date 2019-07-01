ФОТО: В Петрозаводске заасфальтировали ливневку на новой дороге

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На улице Сыктывкарская в Петрозаводске дорожники сделали неработающую ливневку.
В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото ливневой канализации, которую сделали на новой дороге на Древлянке.
"На Сыктывкарской положили новый асфальт и сделали ливневку, - написал горожанин, - я обрадовался, думал, что и у нас стали делать сливы с дороги. Решил сфотографировать, а там "пустышка" – никакого желобка нет, просто асфальт под решеткой".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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