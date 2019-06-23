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Новости. Общество
10:59, 23 Июня 2019
фото: ВКонтакте

ФОТО: В поселке на севере Карелии оборудуют подъезд к больнице и отремонтируют спортзал в школе

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Глава Карелии Артур Парфенчиков начал свою рабочую поездку в Муезерский район с осмотра социальных объектов.

Руководитель республики побывал сегодня в больнице и школе поселка Муезерский. Он рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что обсудил с руководством учреждения необходимость размещения на 1-м этаже кабинетов неотложной помощи, чтобы пациентам в таких случаях не приходилось подниматься по лестницам.

"Кроме того, в этом году до конца лета будет оборудован подъезд к круглосуточному стационару учреждения пандусом для транспортировки лежачих больных до машин скорой помощи. Об этой проблеме написала в соцсетях и жительница района. Поручил Минздраву контролировать и в сентябре доложить. До 1 сентября на выделенные из республиканского бюджета 1,7 млн рублей у больницы заасфальтируют подъездные пути", - написал Артур Парфенчиков.

Глава республики осмотрел также школу, которой выделено 2 млн рублей на ремонт спортивного зала, его вентиляцию и кровлю. Часть средств пойдет на устранение предписаний контролирующих органов.

"Следующим шагом должна стать полная замена кровли школы", - считает Парфенчиков.

В четырех школах района до начала отопительного сезона будут смонтированы современные тепловые узлы, которые позволят обеспечить комфортную температуру и экономить тепло. На эти цели выделено 7 млн рублей.

"Нельзя оставлять без внимания и вопрос благоустройства территорий. Предложил местному самоуправлению совместно с жителями подготовить заявку, чтобы по одной из программ благоустройства, которые действуют в республике, привести в порядок больничный двор и разместить на территории школы детскую и спортивную площадки", - написал на своей странице "ВКонтакте" глава республики.

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