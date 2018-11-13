ФОТО: В Сети появился редкий снимок молодой Пугачевой

Редкое фото Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram основатель группы "Ласковый май".

В подписи к снимку Андрей Разин рассказал, как "продвинул" на столичную сцену Бориса Моисеева, пишет "Дни.ру".



Instagram / razin_andrei_lm

После того как программу показали по Центральному телевидению, трио "Экспрессия" из Риги заметила Алла Пугачева. Известная певица пригласила "Экспрессию" на съемки фильма "Пришла и говорю".

"Боря Моисеев с Лолой и Людой переехали в Москву и успешно сделали карьеру. На фото Алла Пугачева и трио "Экспрессия", 1986 год", – написал Андрей Разин.