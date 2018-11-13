ФОТО: В Сети появился редкий снимок молодой Пугачевой

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Редкое фото Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram основатель группы "Ласковый май".
В подписи к снимку Андрей Разин рассказал, как "продвинул" на столичную сцену Бориса Моисеева, пишет "Дни.ру".
После того как программу показали по Центральному телевидению, трио "Экспрессия" из Риги заметила Алла Пугачева. Известная певица пригласила "Экспрессию" на съемки фильма "Пришла и говорю".
"Боря Моисеев с Лолой и Людой переехали в Москву и успешно сделали карьеру. На фото Алла Пугачева и трио "Экспрессия", 1986 год", – написал Андрей Разин.
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