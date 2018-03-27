ФОТО: В свои 18 выглядит на 30 – в Сети раскритиковали "неестественную" внешность дочки Маликова

Интернет-пользователи раскритиковали свежее фото 18-летней Стефании, дочки певца Дмитрия Маликова.

Как пишет Lady, Стефания Маликова прогулялась по центру Москвы и поделилась в Сети свежим снимком. Однако вместо комплиментов девушка получила в свой адрес множество нелестных слов, касающихся ее изменившегося, по мнению фанатов, внешнего вида.

Многие поклонники отметили, что в свои 18 Стеша выглядит, как взрослая женщина. "Лицо как блин. Сейчас фишка что ли, в 20 выглядеть на 30", "Выглядит старше своих лет, лицо луноликое", "Маленькая старушка", "Действительно, маленькая старушка. Да еще и головастик", "Взрослая женщина", "То чувство, когда девушка в 18 выглядит на 30", — не стеснялись в выражениях интернет-пользователи.

Также, по мнению фанатов, новое фото подтверждает слухи о том, что Маликова увеличила губы.