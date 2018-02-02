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Новости. Общество
20:20, 02 Февраля 2018

ФОТО: Валерия Леонтьева перепутали с женщиной

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В Сеть попала свежая фотография 68-летнего певца. "Он стал похож на Маргариту из своей песни", - пишут люди, рассказывает uznayvse.ru.

Филипп Киркоров завершает свое путешествие по США. Напоследок артист устроил уличные танцы с Кристиной Орбакайте в Лас Вегасе, а затем отправился в Майами - в гости к своему другу Валерию Леонтьеву. "Встреча, на посошок, перед отлетом домой, в заснеженную Москву, из солнечного Майами, мы провели чудесный вечер с моим Другом и Легендой Валерием Леонтьевым и юными поклонниками таланта Великого Артиста - Аллой-Викторией и Мартином. Я всегда знал, что у моих детей - прекрасный вкус!" - гордо написал в своем микроблоге Киркоров и выложил фото, на которых он позирует с Валерием.

Некоторые подписчики Киркорова отметили, что не узнали бы Леонтьева на фото, если бы не прочитали описание - настолько певец не похож на себя. Кто-то даже принял певца за странноватую женщину Филиппа!

На снимке Леонтьев в хорошей спортивной форме, но его лицо больше похоже на маску, еще и с белоснежной улыбкой. Вдобавок певец собрал волосы под шапку - минус к узнаваемости.

"Валерий стал похож на Маргариту из своей песни", "Ой, я Леонтьева вообще не узнала. Подумала, какая-то женщина с кучей пластики", "Ужаааас", "Леонтьев натянул кожу…", "Ой, подумали мама и папа...", "Я сперва решила, что это Лариса Копенкина", "Леонтьева не узнать, изменился сильно!", "О боже, унитазные зубы!", - комментируют пользователи.

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кир
2018-02-02 21:21:25
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