ФОТО, ВИДЕО: Седокова поддается чарам женщины

Певица решила плюнуть на бойфренда.

35-летняя Анна Седокова представила клип на песню "Ни слова о нем". Ролик уверенно можно назвать самым откровенным в карьере певицы. По сюжету Анна расстается с бойфрендом и отправляется в ночной клуб, где отдыхают одни девушки. Красотки в откровенных нарядах флиртуют с Седоковой, а одна из них ее соблазняет.

Героиня видео устала от безразличия своего мужчины. Она поддается чарам сексапильной брюнетки в надежде, что новые эмоции и чувства излечат ее от обиды и боли.

"В жизни героини наступает переломный момент - она внезапно получает счастливый билет в совсем иную реальность, где только беззаботность и легкость, а прошлое в прошлом. Она топит свою любовь в легкой танцевальной музыке, а женщины, с которыми она вместе преодолевает свои трудности, оказывают ей невероятную поддержку. Все это действительно помогает героине сбежать от своих мыслей - она настолько внутренне и внешне преображается, что ты буквально чувствуешь, как каждый сантиметр ее тела излучает сексуальность", - рассказала Анна.

Седокова знает, что ее новая работа вызовет споры, однако ей самой задумка клипа нравится. Певица выступила сорежиссером Дмитрия Авдеева. Вместе им удалось создать не просто ролик, а короткометражный чувственный фильм.