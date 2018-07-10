Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 10 Июля 2018

ФОТО, ВИДЕО: Седокова поддается чарам женщины

По теме

Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь
10.07.18 22:00
В одном из городов России на неделю запретили аборты
10.07.18 21:05
Эксперты подсчитали расходы России на одного футбольного болельщика ЧМ-2018
10.07.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Певица решила плюнуть на бойфренда.

35-летняя Анна Седокова представила клип на песню "Ни слова о нем". Ролик уверенно можно назвать самым откровенным в карьере певицы. По сюжету Анна расстается с бойфрендом и отправляется в ночной клуб, где отдыхают одни девушки. Красотки в откровенных нарядах флиртуют с Седоковой, а одна из них ее соблазняет.

Героиня видео устала от безразличия своего мужчины. Она поддается чарам сексапильной брюнетки в надежде, что новые эмоции и чувства излечат ее от обиды и боли.

"В жизни героини наступает переломный момент - она внезапно получает счастливый билет в совсем иную реальность, где только беззаботность и легкость, а прошлое в прошлом. Она топит свою любовь в легкой танцевальной музыке, а женщины, с которыми она вместе преодолевает свои трудности, оказывают ей невероятную поддержку. Все это действительно помогает героине сбежать от своих мыслей - она настолько внутренне и внешне преображается, что ты буквально чувствуешь, как каждый сантиметр ее тела излучает сексуальность", - рассказала Анна.

Седокова знает, что ее новая работа вызовет споры, однако ей самой задумка клипа нравится. Певица выступила сорежиссером Дмитрия Авдеева. Вместе им удалось создать не просто ролик, а короткометражный чувственный фильм.

По теме

Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь
10.07.18 22:00
В одном из городов России на неделю запретили аборты
10.07.18 21:05
Эксперты подсчитали расходы России на одного футбольного болельщика ЧМ-2018
10.07.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
08.07.2018, 13:53
Пенсионерка от безденежья пыталась свести счеты с жизнью на Гоголевском мосту
05.07.2018, 13:08
Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео
04.07.2018, 10:47
В Карелии ищут свидетелей смертельного ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка
03.07.2018, 21:30
ФОТО: Грудь Седоковой в кадре – поклонники "ослепли"
04.07.2018, 14:01
Артур Парфенчиков откроет рыбный магазин в Петрозаводске

Аналитика

09.07.2018 13:36
Политкухня
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 2
Не стоит возлагать на саммит в Хельсинки слишком большие надежды, считает политолог Олег Реут.
"Правительство – в отставку, импичмент Путину" 5
09.07.2018 12:46
Огромная пропасть 7
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 7
06.07.2018 13:47
Симонов денег не даст 2
06.07.2018 12:58
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно 1
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске
09.07.2018 11:06
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»