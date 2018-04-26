ФОТО: Власти снова прогнали уличных торговцев на Кукковке и Древлянке

Утром в Петрозаводске прошла очередная акция по демонтажу самовольно устанавливаемых конструкций для уличной торговли, сообщает мэрия.

Специалисты мэрии и работники ПМУП "Автоспецтранс" разобрали и вывезли на свалку деревянные ящики и доски, из которых сооружаются лотки для несанкционированной торговли.



мэрия Петрозаводска

По словам главного специалиста отдела потребительского рынка Виктории Воронцовой, рейд, во время которого ликвидировано несколько незаконных торговых точек, состоялся на Древлянке и Кукковке.



фото: мэрия Петрозаводска

"Демонтированы легковозводимые самодельные конструкции на участках в районе дома №18 по ул. Древлянка, дома №25 по Лососинскому шоссе, а также около домов №15 и №20 по ул. Ровио", - сообщает мэрия. В ходе мероприятия разобраны около 20 лотков.