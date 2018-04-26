ФОТО: Власти снова прогнали уличных торговцев на Кукковке и Древлянке

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Утром в Петрозаводске прошла очередная акция по демонтажу самовольно устанавливаемых конструкций для уличной торговли, сообщает мэрия.
Специалисты мэрии и работники ПМУП "Автоспецтранс" разобрали и вывезли на свалку деревянные ящики и доски, из которых сооружаются лотки для несанкционированной торговли.
По словам главного специалиста отдела потребительского рынка Виктории Воронцовой, рейд, во время которого ликвидировано несколько незаконных торговых точек, состоялся на Древлянке и Кукковке.
"Демонтированы легковозводимые самодельные конструкции на участках в районе дома №18 по ул. Древлянка, дома №25 по Лососинскому шоссе, а также около домов №15 и №20 по ул. Ровио", - сообщает мэрия. В ходе мероприятия разобраны около 20 лотков.
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